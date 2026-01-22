Fast 1,2 Mrd. €! Das ist der umsatzstärkste Klub

Real Madrid hat seinen Status als umsatzstärkster Fußballklub der Welt behauptet. Wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten jährlichen Bericht „Football Money League“ von Deloitte hervorgeht, brachte es der Verein von David Alaba im Geschäftsjahr 2024/25 auf einen bisher von keinem Klub erreichten Umsatz von 1,161 Milliarden Euro und führt damit die Rangliste vor dem FC Barcelona (975 Mio. Euro), Konrad Laimers Bayern München (861) und Paris Saint-Germain (837) an.