Gleich zwei ÖFB-Youngsters in der Europa League

Der erst 18-jährige Yanik Spalt steht heute zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere im Europa-League-Kader des VfB Stuttgart. Die Schwaben gastieren bei der AS Roma (21). Der Linksverteidiger aus Nüziders wechselte 2023 von der Akademie Vorarlberg zu Stuttgarts U17. Er hat für den Deutschen Bundesligisten mittlerweile 51 Partie in den Nachwuchsteams und sieben bei der 2. Mannschaft, die in der 3. Liga agiert, absolviert. Bereits 43 Mal wurde Spalt in österreichische Nachwuchsteams einberufen.