Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stuttgart vs. AS Rom

Gleich zwei ÖFB-Youngsters in der Europa League

Vorarlberg
22.01.2026 06:55
ÖFB-Nachuchskicker Yanik Spalt steht heute erstmals im Spieltagskader des VfB Stuttgart in der ...
ÖFB-Nachuchskicker Yanik Spalt steht heute erstmals im Spieltagskader des VfB Stuttgart in der Europa League.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Wenn heute Abend (21) der VfB Stuttgart in der Europa League auswärts bei der AS Roma antritt, werden gleich zwei junge Vorarlberger im Kader der Schwaben stehen. Während der Bregenzerwälder Christopher Olivier schon öfters den Sprung ins VfB-Aufgebot geschafft hat, ist der Yanik Spalt das erste Mal mit von der Partie.

0 Kommentare

Der erst 18-jährige Yanik Spalt steht heute zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere im Europa-League-Kader des VfB Stuttgart. Die Schwaben gastieren bei der AS Roma (21). Der Linksverteidiger aus Nüziders wechselte 2023 von der Akademie Vorarlberg zu Stuttgarts U17. Er hat für den Deutschen Bundesligisten mittlerweile 51 Partie in den Nachwuchsteams und sieben bei der 2. Mannschaft, die in der 3. Liga agiert, absolviert. Bereits 43 Mal wurde Spalt in österreichische Nachwuchsteams einberufen.

Lesen Sie auch:
Christopher Olivier geht mit einem sehr guten Gefühl ins neue Jahr.
Ländle-Export Olivier:
„Das war schon ein riesengroßer Sprung für mich“
01.01.2026
Pleite trotz Überzahl
ÖFB-U19-Team verspielt Platz bei der EM-Endrunde
25.03.2025
Test gegen Tschechien
Starke Ländle-Youngsters im U18-Nationalteam
15.11.2024

Vor einem Jahr hat der Youngster beim VfB einen langfristigen Vertrag unterschrieben. „Aufgrund seiner vielseitig guten technischen und athletischen Veranlagung spielt er bei uns auf verschiedenen Positionen. Yanik ist seit zweieinhalb Jahren bei uns in Stuttgart und hat seine Qualitäten kontinuierlich weiterentwickeln können“, lobt Stuttgart-Nachwuchschef Dieter Hildebrandt den Vorarlberger. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-4° / 2°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
-6° / 4°
Symbol wolkig
Dornbirn
-2° / 3°
Symbol wolkig
Feldkirch
-5° / 3°
Symbol wolkig

krone.tv

krone.tv in Dänemark:
„Wir haben Angst und hoffen auf Europas Hilfe“
Coup in Gelsenkirchen
Polizei befragt 100 Sparkassen-Kunden pro Tag
Der Terrorverdächtige hat die Aussage bisher verweigert.
Anschlag von München
Terrorverdächtiger zeigte jetzt Islamisten-Geste
Bei einem schweren Verkehrsunfall in Hamburg ist ein Mensch ums Leben gekommen, ein weiterer ...
Ein Todesopfer
Lokomotive stieß mit Bus in Hamburg zusammen
Vor allem in Minnesota ist die Lage enorm angespannt.
Nach tödlichem Einsatz
Richterin beschränkt Macht der Migranten-Jäger
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
131.100 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
116.230 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Steiermark
Steirischer DJ feuert mit Flinte auf Polizei – tot
116.154 mal gelesen
In diesem Haus in Hönigtal lebte der passionierte, aber psychisch auffällige Motorradfahrer.
Mehr Vorarlberg
Stuttgart vs. AS Rom
Gleich zwei ÖFB-Youngsters in der Europa League
Aus in Runde zwei
Australian Open: Grabher muss die Koffer packen
Sieger oder Zweiter?
Verwirrung um Podesplatz von ÖSV-Riesentorläufer
Krone Plus Logo
ÖTV-Ass in Australien
Melbourne-Erfolg lohnt sich für Grabher doppelt
Trio vor Gericht
Drogenschmuggel-Prozess in Feldkirch als Farce
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf