Gleich zwei ÖFB-Youngsters in der Europa League

Wenn heute Abend (21) der VfB Stuttgart in der Europa League auswärts bei der AS Roma antritt, werden gleich zwei junge Vorarlberger im Kader der Schwaben stehen. Während der Bregenzerwälder Christopher Olivier schon öfters den Sprung ins VfB-Aufgebot geschafft hat, ist der Yanik Spalt das erste Mal mit von der Partie.
Der erst 18-jährige Yanik Spalt steht heute zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere im Europa-League-Kader des VfB Stuttgart. Die Schwaben gastieren bei der AS Roma (21). Der Linksverteidiger aus Nüziders wechselte 2023 von der Akademie Vorarlberg zu Stuttgarts U17. Er hat für den Deutschen Bundesligisten mittlerweile 51 Partie in den Nachwuchsteams und sieben bei der 2. Mannschaft, die in der 3. Liga agiert, absolviert. Bereits 43 Mal wurde Spalt in österreichische Nachwuchsteams einberufen.
Vor einem Jahr hat der Youngster beim VfB einen langfristigen Vertrag unterschrieben. „Aufgrund seiner vielseitig guten technischen und athletischen Veranlagung spielt er bei uns auf verschiedenen Positionen. Yanik ist seit zweieinhalb Jahren bei uns in Stuttgart und hat seine Qualitäten kontinuierlich weiterentwickeln können“, lobt Stuttgart-Nachwuchschef Dieter Hildebrandt den Vorarlberger.
