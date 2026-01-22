Vorteilswelt
Lauter Sieger beim Ski-Spektakel in Kitzbühel

Ski Alpin
22.01.2026 06:14
„Krone“-Sportchef Peter Moizi
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
Willkommen im Wintersport-Paradies. Wolkenlos, traumhafter Sonnenschein. Kitzbühel zeigt sich von der schönsten Seite. Ab heute füllt sich die Gamsstadt, bei der Abfahrt platzt das Ski-Mekka aus allen Nähten. Da scheint es auch egal zu sein, dass lediglich Stefan Babinsky im gestrigen Training aufzeigte.

Weil die Inszenierung rund um den Weltcup-Klassiker alles andere längst in den Schatten stellt. Das gefährlichste Ski-Rennen, eine ausschweifende Party, Glanz und Glamour. Ein einzigartiges Erfolgsprodukt, das weltweit begeistert. Über 70 TV- und Radio-Stationen berichten aus Tirol, sogar Journalisten aus Japan und Kanada reisten an, um live zu senden.

Bis zu 90.000 Fans feuern die Ski-Gladiatoren entlang der Strecke an, 400 Millionen Zuschauer verfolgen die Fernsehbilder, keine Werbekampagne kann Österreichs Tourismus international geschickter präsentieren. Je schöner das Wetter, umso größer der Werbeeffekt – momentan läuft es für Kitzbühel optimal. Eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Die Region bejubelt Rekord-Umsätze, jeder Skifahrer, der die Streif bewältigt, darf sich sowieso als Champion fühlen. Und die gefeierten Gams-Gewinner freuen sich nicht nur über 101.000 Euro Preisgeld, sondern auch über ihren Namensstempel auf einer der bedeutendsten Siegerlisten des Weltsports.

