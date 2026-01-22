Grüne sind wieder böse auf Chef-Seilbahner Hörl

„Auch die Ära der großen Skigebiets-Zusammenschlüsse ohne Rücksicht auf Verluste ist vorbei – das gilt besonders für den Raum zwischen Paznaun und Arlberg. Hier geht es längst nur noch um einen Verdrängungswettbewerb der Großen auf Kosten der Kleinen. Dieser ist weder im Sinne einer ausgewogenen, breit verteilten Wertschöpfung im Tourismus noch die richtige Antwort auf Overtourism und seine Folgen – von Verkehrschaos bis hin zu unbezahlbarem Wohnraum für Einheimische. In Zeiten der Klimakrise und rückläufiger Skifahrerzahlen verdienen jene, die unsere Natur gegen wirtschaftlich unsinnige Großprojekte verteidigen, unsere Unterstützung – nicht persönliche Angriffe“, sagt die grüne Politikerin.