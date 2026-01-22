Wo sind Eltern? Drama um totes Baby am Wörthersee

Der Fund eines getöteten neugeborenen Mäderls an der österreichisch-ungarischen Grenze in Nickelsdorf ruft auch das Drama aus dem Klagenfurter Europapark wieder in Erinnerung. Vergangenen Juli wurde hier auf dem Iriskogel neben dem Weg die Leiche eines Babys entdeckt – ein Bub, wie sich später herausstellte, dessen Überreste in die Einkaufstasche einer Möbelhandelskette gepackt worden waren.