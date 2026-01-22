Wo sind Eltern? Drama um totes Baby am Wörthersee

Seit sieben Monaten gibt die Leiche eines Neugeborenen den Ermittlern in Kärnten Rätsel auf – der Bub wurde mitten in einem beliebten Ausflugsgebiet am Wörthersee in einem Gebüsch abgelegt. Ein ähnlicher Fall aus Deutschland lässt nun hoffen, dass der Cold Case um Todesursache und Umstände doch noch geklärt wird.
Der Fund eines getöteten neugeborenen Mäderls an der österreichisch-ungarischen Grenze in Nickelsdorf ruft auch das Drama aus dem Klagenfurter Europapark wieder in Erinnerung. Vergangenen Juli wurde hier auf dem Iriskogel neben dem Weg die Leiche eines Babys entdeckt – ein Bub, wie sich später herausstellte, dessen Überreste in die Einkaufstasche einer Möbelhandelskette gepackt worden waren.
Aufgrund der starken Verwesung in der Sommerhitze blieben wichtige Fragen offen: War das Kind lebend zur Welt gebracht worden? Wo fand die Geburt statt? Und natürlich: Wer sind die Eltern des kleinen Menschleins? Da gibt es eine wichtige Spur.
