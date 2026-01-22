Der Mann mit dem Pflaster sorgt für Kopfzerbrechen

Läufe werden nun genau studiert

Das TV-Programm vieler Athleten am heutigen Ruhetag? Franzonis Läufe. „Wir werden das genau studieren“, nickte Stefan Babinsky. Der gestern als Dritter abschwang, nach seinem Premieren-Podest vergangene Woche in Wengen gelöst wirkt. „Ich bin immer noch derselbe Mensch – aber gut zu wissen, dass man das Zeug dazu hat.“ Speziell im oberen Bereich habe er „Reserven“, er freue sich auf die Rennen: „Ich bin bereit, liebe diese Strecke wirklich.“