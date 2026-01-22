Insider: Apple will Siri in KI-Chatbot umwandeln

Der Konzern wolle damit im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den großen Technologiekonzernen aufschließen, nachdem die Vorstellung von Apple Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo gestoßen war. Dabei setze Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.