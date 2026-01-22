Vorteilswelt
Codename „Campos“

Insider: Apple will Siri in KI-Chatbot umwandeln

Digital
22.01.2026 07:03
Beim Thema KI setzt Apple auf Hilfe von Google.
Beim Thema KI setzt Apple auf Hilfe von Google.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Apple will seinen Sprachassistenten Siri offenbar noch in diesem Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln. Die unter dem Codenamen „Campos“ entwickelte Software soll tief in die Betriebssysteme von iPhone, iPad und Mac integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen.

Der Konzern wolle damit im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den großen Technologiekonzernen aufschließen, nachdem die Vorstellung von Apple Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo gestoßen war. Dabei setze Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.

Lesen Sie auch:
Im März 2025 gab Apple dann aber bekannt, dass man für die neue Siri länger brauchen werde – ...
Ist verlässlicher
Apple holt sich für neue Siri Hilfe von Google
13.01.2026
Unerwartete Hürden
Warum Apples KI-Siri noch auf sich warten lässt
11.06.2025

Unabhängig davon berichtete „The Information“, dass Apple an einem KI-gesteuerten Anstecker (Wearable Pin) arbeite, der frühestens 2027 auf den Markt kommen könnte. Apple war für eine Stellungnahme zu den Berichten zunächst nicht zu erreichen.

