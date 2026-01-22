Insider: Apple will Siri in KI-Chatbot umwandeln

Apple will seinen Sprachassistenten Siri offenbar noch in diesem Jahr in einen KI-basierten Chatbot umwandeln. Die unter dem Codenamen „Campos“ entwickelte Software soll tief in die Betriebssysteme von iPhone, iPad und Mac integriert werden und die bisherige Siri-Oberfläche ersetzen.
Der Konzern wolle damit im Wettlauf um KI-Anwendungen zu den großen Technologiekonzernen aufschließen, nachdem die Vorstellung von Apple Intelligence 2024 auf verhaltenes Echo gestoßen war. Dabei setze Apple auf eine Partnerschaft mit Google, dessen Gemini-Modelle die Basis für den neuen Chatbot bilden sollen, meldete die Agentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf Insider.
Unabhängig davon berichtete „The Information“, dass Apple an einem KI-gesteuerten Anstecker (Wearable Pin) arbeite, der frühestens 2027 auf den Markt kommen könnte. Apple war für eine Stellungnahme zu den Berichten zunächst nicht zu erreichen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.