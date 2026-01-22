Pöltl-Klub Toronto gewinnt in Sacramento

Dank eines starken Auftritts nach der Pause haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 122:109-Sieg bei den Sacramento Kings gefeiert. Scottie Barnes und Brandon Ingram erzielten je 23 Punkte. Jakob Pöltl fehlte zum 25. Mal im Saisonverlauf. Der 30-jährige Wiener, den Rückenprobleme plagen, war zuletzt vor einem Monat im Einsatz.