NBA

Pöltl-Klub Toronto gewinnt in Sacramento

US-Sport
22.01.2026 06:57
Brandon Ingram (li.) glänzte.
Brandon Ingram (li.) glänzte.(Bild: AFP/EZRA SHAW)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Dank eines starken Auftritts nach der Pause haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) einen 122:109-Sieg bei den Sacramento Kings gefeiert. Scottie Barnes und Brandon Ingram erzielten je 23 Punkte. Jakob Pöltl fehlte zum 25. Mal im Saisonverlauf. Der 30-jährige Wiener, den Rückenprobleme plagen, war zuletzt vor einem Monat im Einsatz.

Zur Halbzeit noch 52:61 zurück, sorgten die Kanadier in der Hauptstadt Kaliforniens mit 43:21 im dritten Viertel für die Wende. Am Freitag ist Toronto bei den Portland Trail Blazers zu Gast.

Knicks deklassieren Nets im Stadtderby
Im New Yorker Stadtderby haben die Knicks die Brooklyn Nets 120:66 deklassiert und damit den höchsten Sieg ihrer 80-jährigen Vereinsgeschichte gefeiert. War die Partie schon bis zur Pause (60:38) einseitig verlaufen, wurden die Gäste im Madison Square Garden in den zweiten 24 Minuten mit 60:28 vorgeführt.

Oklahoma City Thunder gewann bei den Milwaukee Bucks 122:102. Der Titelverteidiger und NBA-Spitzenreiter durfte sich einmal mehr auf „MVP“ Shai Gilgeous-Alexander verlassen, der 40 Punkte beisteuerte. Die in der Eastern Conference führenden Detroit Pistons setzten sich bei den New Orleans Pelicans mit 112:104 durch.

