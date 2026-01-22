Vorteilswelt
Doku liefert Einblicke

„Kleiner Fehler kann Leben auf Kopf stellen“

Ski Alpin
22.01.2026 07:07
Serien-Stars! Ab heute auf Prime Video zu sehen: Nina Ortlieb, Conny Hütter, Dominik Paris und ...
Serien-Stars! Ab heute auf Prime Video zu sehen: Nina Ortlieb, Conny Hütter, Dominik Paris und Cyprien Sarrazin (v.r.n.l.)(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von Alexander Hofstetter
Von Alexander Hofstetter

Eine vierteilige Doku-Serie liefert faszinierende Einblicke in die Welt der waghalsigen Abfahrer.

Wie schnell es – vor allem auf der Streif – gehen kann, sah man gestern beim Trainingssturz des Franzosen Ken Caillot. Der mit Startnummer 59 kurz vor der Mausefalle stürzte, heftig abflog und aufschlug, mit dem Helikopter Richtung Spital geflogen wurde.

Ken Caillot stürzte schwer.
Ken Caillot stürzte schwer.(Bild: GEPA)

Da stockte auch den Gästen der Präsentation der heute startenden Prime-Doku-Serie „Downhill Skiers – Rausch der Geschwindigkeit“ der Atem. Die fand wenige Meter vom Sturz entfernt in der Red-Bull-Energy-Station im Startbereich statt.

Vierteilige Doku
Die vierteilige Doku liefert spektakuläre und emotionale Bilder und Einblicke in das Leben der Abfahrerinnen und Abfahrer. „Ein kleiner Fehler kann dein Leben auf den Kopf stellen“, weiß Nina Ortlieb über den einzigartigen Spagat zwischen Speed- und Siegesrausch sowie schweren, teils sogar lebensbedrohlichen Verletzungen.

Wie jene von Cyprien Sarrazin, der in Bormio brutalst gestürzte Franzose ist als Zaungast in Kitzbühel, wo er 2024 zweimal gewann und jetzt feststellt: „Wenn man das von außen sieht, muss man sagen: Wir sind komplett verrückt!“ Die Doku begleitet u.a. auch das Comeback von Max Franz („Ein medizinisches Wunder“) und die Achterbahnfahrt von Conny Hütter mit dem Gewinn von Abfahrts-Kristall und der enttäuschenden Heim-WM.

