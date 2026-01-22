„Kleiner Fehler kann Leben auf Kopf stellen“

Wie jene von Cyprien Sarrazin, der in Bormio brutalst gestürzte Franzose ist als Zaungast in Kitzbühel, wo er 2024 zweimal gewann und jetzt feststellt: „Wenn man das von außen sieht, muss man sagen: Wir sind komplett verrückt!“ Die Doku begleitet u.a. auch das Comeback von Max Franz („Ein medizinisches Wunder“) und die Achterbahnfahrt von Conny Hütter mit dem Gewinn von Abfahrts-Kristall und der enttäuschenden Heim-WM.