„Tat ist Barbarei“
Junge Mutter in Auto erschossen – Baby unverletzt
In der südfranzösischen Stadt Nizza ist eine Frau am Steuer ihres Wagens erschossen worden. Unbekannte zielten „von einem oder zwei Motorrollern“ aus auf die junge Mutter, die sich noch schützend auf ihr Baby warf.
Das Kind sei unverletzt geblieben, so Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi. Die Frau hingegen wurde von Schüssen in den Rücken und in die Seite getroffen. Estrosi sprach von einer „abscheulichen Tat“ und „Barbarei“.
Ein Augenzeuge sagte der Zeitung „Nice-Matin“, die Frau habe sich noch schützend über ihr in einem Kindersitz sitzendes Baby geworfen, bevor sie leblos zusammengesackt sei. Der Wagen sei im Anschluss die abschüssige Straße heruntergerollt und in einen Pfosten gekracht.
Helfer befreiten Baby aus Auto
Zeugen leisteten demnach Erste Hilfe und befreiten das Baby aus dem Wagen. Nach Angaben des Senders „TF1“ handelt es sich um ein sechs Monate altes Mädchen. Von den Tätern fehle noch jede Spur, lediglich die beiden Motorroller seien in der Nähe des Bahnhofs entdeckt worden.
Das Motiv für die Tat war zunächst offen. Wie der Sender France 3 Provence-Alpes-Côte d‘Azur unter Verweis auf die Polizei berichtete, ermittelten die Beamten wegen eines möglichen Femizid.
