Junge Mutter in Auto erschossen – Baby unverletzt

Das Kind sei unverletzt geblieben, so Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi. Die Frau hingegen wurde von Schüssen in den Rücken und in die Seite getroffen. Estrosi sprach von einer „abscheulichen Tat“ und „Barbarei“.

Ein Augenzeuge sagte der Zeitung „Nice-Matin“, die Frau habe sich noch schützend über ihr in einem Kindersitz sitzendes Baby geworfen, bevor sie leblos zusammengesackt sei. Der Wagen sei im Anschluss die abschüssige Straße heruntergerollt und in einen Pfosten gekracht.