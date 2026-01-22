Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Tat ist Barbarei“

Junge Mutter in Auto erschossen – Baby unverletzt

Ausland
22.01.2026 06:23
Nach der Tat wurden Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Symbolbild
Nach der Tat wurden Ermittlungen wegen Mordes eingeleitet. Symbolbild(Bild: vladdeep - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der südfranzösischen Stadt Nizza ist eine Frau am Steuer ihres Wagens erschossen worden. Unbekannte zielten „von einem oder zwei Motorrollern“ aus auf die junge Mutter, die sich noch schützend auf ihr Baby warf.

0 Kommentare

Das Kind sei unverletzt geblieben, so Nizzas Bürgermeister Christian Estrosi. Die Frau hingegen wurde von Schüssen in den Rücken und in die Seite getroffen. Estrosi sprach von einer „abscheulichen Tat“ und „Barbarei“.

Ein Augenzeuge sagte der Zeitung „Nice-Matin“, die Frau habe sich noch schützend über ihr in einem Kindersitz sitzendes Baby geworfen, bevor sie leblos zusammengesackt sei. Der Wagen sei im Anschluss die abschüssige Straße heruntergerollt und in einen Pfosten gekracht.

Helfer befreiten Baby aus Auto
Zeugen leisteten demnach Erste Hilfe und befreiten das Baby aus dem Wagen. Nach Angaben des Senders „TF1“ handelt es sich um ein sechs Monate altes Mädchen. Von den Tätern fehle noch jede Spur, lediglich die beiden Motorroller seien in der Nähe des Bahnhofs entdeckt worden.

Das Motiv für die Tat war zunächst offen. Wie der Sender France 3 Provence-Alpes-Côte d‘Azur unter Verweis auf die Polizei berichtete, ermittelten die Beamten wegen eines möglichen Femizid.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf