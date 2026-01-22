„Unser erster Sieg wird heuer nicht passieren“

Audi ruft offiziell die „Mission 2030“ aus und will binnen vier Jahren zum Siegerteam werden. In Berlin schwor sich der Formel-1-Neuling mit einer aufwändigen Präsentation auf die erste Saison in der Königsklasse ein. Zukunftshoffnung Gabriel Bortoleto weiß, was er heuer vom Team erwartet.
Geigenspieler, Sänger, DJs und Licht-Shows: Audi leitete sein bevorstehendes Debüt in der Formel 1 am Dienstagabend in Berlin mit einem aufwendigen Launch-Event ein. Bei dem die Geister der Vergangenheit nicht fehlen durften: So empfing ein Rennwagen der Auto-Union aus den 30er-Jahren die rund 600 geladenen Gäste schon nach wenigen Metern, der sich an Walter Röhrls Quattro, Timo Scheiders DTM-Siegerwagen und den 2013 in Le Mans erfolgreichen Boliden reihte. Zeugnisse vergangener Erfolge, die Audi auch in der Königsklasse des Motorsports feiern will.
