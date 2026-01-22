Pensionist sauer: Paket postwendend retourniert

Post verweist auf fehlende Adresse

Laut Post war auf dem Paket jedoch nur die Adresse der Postfiliale sowie Vor- und Nachname des Kunden angegeben, nicht jedoch die Adresse. „Vermutlich wollte der Kunde die Postfiliale als Wunschfiliale angeben. Aber auch dazu ist es notwendig, eine korrekte Adresse anzubringen“, heißt es. Und: „Sendungen, die aufgrund einer fehlerhaften Adresse nicht zugeordnet werden können, müssen aus logistischen Gründen unmittelbar retourniert werden.“