Für Akutfälle gibt es kurzfristige Termine

Lösungsvorschlag der Ärzte

Als kurzfristig umsetzbare Maßnahme schlagen die Berufsverbände die Einrichtung einer zentralen Terminplattform vor, auf der Fachärzte auf freiwilliger Basis täglich ein bis zwei Akuttermine freigeben können. Gerade in Ballungsräumen wie Wien ließe sich so transparent darstellen, dass auch kurzfristig zahlreiche Termine verfügbar sind. Derzeit müssen Patienten solche Akuttermine jedoch oft mühsam telefonisch erfragen. „Eine digitale Buchungsmöglichkeit über bestehende Kanäle wie 1450 oder die Website der ÖGK könnte hier wirksam Abhilfe schaffen“, sagt Özsoy.