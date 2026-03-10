Feuerwehreinsatz entpuppt sich als Fehlalarm

In einem Drogeriegeschäft wurde nur die mechanische Einbruchssicherung ausgelöst. Dabei handelt es sich um sogenannte Vernebelungsanlagen, bei denen spezielle Rauchpatronen aktiviert werden. Innerhalb weniger Sekunden wird der Verkaufsraum mit dichtem, weißem Nebel gefüllt. Ziel dieser Technik ist es, potenziellen Einbrechern die Sicht zu nehmen und sie dadurch zur Flucht zu bewegen.