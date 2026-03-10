Vorteilswelt
Schwarz ganz privat

Zell-Boss: „Verlieren wir, ist alles schlecht!“

Salzburg
10.03.2026 10:00
Will den Pokal im Frühjahr wieder in Zell aufstellen: Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz.
Will den Pokal im Frühjahr wieder in Zell aufstellen: Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Für die Zeller Eisbären starten am Abend die Play-offs. Im Viertelfinale treffen die Pinzgauer auf die Wipptal Broncos aus Sterzing. Die Mission? Titelverteidigung! Das kündigten die Pinzgauer bereits auf ihren sozialen Netzwerken an. Die „Krone“ hat sich vor der heißen Phase mit Eisbären-Geschäftsführer Patrick Schwarz unterhalten. Der 34-Jährige sprach dabei über seinen Alltag, Druck und die Erwartungen. 

0 Kommentare

Manchmal komme ich am Abend heim und bin komplett aufgewühlt“, verrät Zells Eishockey-Macher Patrick Schwarz. Der 34-Jährige ist beim Zweitligisten seit fünf Jahren als Geschäftsführer aktiv und lebt den Verein wie kein anderer. Der Druck auf den heimatverbundenen Pinzgauer ist groß. „Da muss man dann Wege und Werkzeuge finden, um damit bestmöglich umzugehen. Es wird keinen Manager geben, dem Druck und Anspannung egal sind“, sagt Schwarz, der die große Verantwortung auch als Privileg sieht.

Zitat Icon

Wenn wir verlieren, ist gleich alles schlecht. Ich habe aber Routinen, die mich dann runterbringen.

Eisbären-Geschäftsführer Patrick SCHWARZ

Denn die Erwartungshaltung bei den Eisbären und in der Stadt ist groß. „Wenn wir verlieren, ist gleich alles schlecht. Ich habe aber Routinen, die mich dann runterbringen“, erzählt der Zeller, der auch im mentalen Bereich viel an sich arbeitet. „Ich bedanke mich jeden Tag dafür, dass es mir gut geht und ich das machen kann, was mir Spaß macht. Die Gesellschaft lässt zu viel Negativität im Leben zu und sieht nicht mehr das, was sie hat“, ist er überzeugt.

Sprach mit der „Krone" Klartext: Patrick Schwarz (34).
Sprach mit der „Krone“ Klartext: Patrick Schwarz (34).(Bild: Andreas Tröster)

Besonders nach der Meisterschaft im Vorjahr erlebte Schwarz seinen persönlichen Eishockey-Traum in der Heimat. Auch im anstehenden Frühjahr soll sich der Tourismus-Hotspot wieder in eine Eisbären-Partyzone verwandeln. „Was ich mit dem Klub und mit meinen Freunden, die auch im Vorstand sitzen, erleben durfte, war unglaublich. Das haben wir aber schon ausgeblendet, weil es jetzt von neuem los geht.“ Vom erneuten Meistertitel will Schwarz, der die Zeller schon als Kind anfeuerte, sowieso nie etwas wissen. Er weiß aber: „Heuer sind wir die Gejagten!“

Zitat Icon

Wir müssen und werden bereit sein. Nach so einer Masterround wollen wir den Spielstil natürlich beibehalten.

Max WILFAN, Stürmer Zeller Eisbären

Der Druck wird nicht kleiner
Die Zeller Eisbären starten schon heute in das Play-off-Viertelfinale. Der Gegner? Die Wipptal Broncos aus Sterzing. Der Druck dürfte auch dann nicht kleiner werden. „Wir müssen und werden bereit sein. Nach so einer Masterround wollen wir den Spielstil natürlich beibehalten. Es ist wichtig, dass wir mit einem guten Gefühl in die Serie starten“, sagte Eisbär Max Wilfan.

Salzburg
10.03.2026 10:00
