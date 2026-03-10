Zell-Boss: „Verlieren wir, ist alles schlecht!“

Denn die Erwartungshaltung bei den Eisbären und in der Stadt ist groß. „Wenn wir verlieren, ist gleich alles schlecht. Ich habe aber Routinen, die mich dann runterbringen“, erzählt der Zeller, der auch im mentalen Bereich viel an sich arbeitet. „Ich bedanke mich jeden Tag dafür, dass es mir gut geht und ich das machen kann, was mir Spaß macht. Die Gesellschaft lässt zu viel Negativität im Leben zu und sieht nicht mehr das, was sie hat“, ist er überzeugt.