Errichtungsförderung

Nächste Wohnbau-Fördersparte ist ausgeschöpft

Salzburg: Wirtschaft
09.03.2026 21:30
Symbolbild(Bild: P. Huber)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Nach der Kaufförderung ist auch die Errichtungsförderung für Eigentum ausgeschöpft. Das Kontingent von 100 Anträgen und 2,5 Millionen Euro an Zuschüssen ist abgerufen. Eine Aufstockung gibt es heuer nicht mehr.

Neue Anträge zu stellen, ist derzeit nicht mehr möglich. Erst ab dem kommenden Jahr 2027 will das Land ein weiteres Budget zur Verfügung stellen. Wie hoch dieses sein wird, ist derzeit offen.

Den Kopf komplett in den Sand stecken, sollten Häuselbauer aber trotzdem nicht. Denn ein Antrag für die Errichtungsförderung kann grundsätzlich noch bis zu zwölf Monate nach der Baubeginnsanzeige gestellt werden.

Auch bei der Kaufförderung des Landes – diese betrifft mehrheitlich Eigentumswohnungen – gab es zuletzt eine Rekordnachfrage mit 298 Anträgen. Hier ist das Ziel, dass im zweiten Quartal 2026 eine Antragstellung wieder möglich sein sollte.

