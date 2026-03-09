Nächste Wohnbau-Fördersparte ist ausgeschöpft

Nach der Kaufförderung ist auch die Errichtungsförderung für Eigentum ausgeschöpft. Das Kontingent von 100 Anträgen und 2,5 Millionen Euro an Zuschüssen ist abgerufen. Eine Aufstockung gibt es heuer nicht mehr.
Neue Anträge zu stellen, ist derzeit nicht mehr möglich. Erst ab dem kommenden Jahr 2027 will das Land ein weiteres Budget zur Verfügung stellen. Wie hoch dieses sein wird, ist derzeit offen.
Den Kopf komplett in den Sand stecken, sollten Häuselbauer aber trotzdem nicht. Denn ein Antrag für die Errichtungsförderung kann grundsätzlich noch bis zu zwölf Monate nach der Baubeginnsanzeige gestellt werden.
Auch bei der Kaufförderung des Landes – diese betrifft mehrheitlich Eigentumswohnungen – gab es zuletzt eine Rekordnachfrage mit 298 Anträgen. Hier ist das Ziel, dass im zweiten Quartal 2026 eine Antragstellung wieder möglich sein sollte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.