Nigeria: Christen-Entführung tagelang verheimlicht

Bewohner des Dorfes hatten berichtetet, dass insgesamt 177 Menschen während der Gottesdienste entführt worden seien. Elf von ihnen hätten fliehen können, 166 würden festgehalten. Die Angaben deckten sich mit Berichten der Christlichen Vereinigung von Nigeria (CAN). Die Angreifer seien auf Motorrädern gekommen und hätten während des Überfalls auf die drei Kirchen wahllos geschossen. Nach dem Angriff hätten die mutmaßlichen Entführer im Dorf angerufen und 17 Motorräder gefordert. Die Dorfbewohner rechnen mit Lösegeldforderungen.