„Meeeeeega!“ ÖSV-Adler Fettner jubelt mit Herzdame

Nach insgesamt sechs zweiten und sieben dritten Plätzen im Weltcup fiel Lisa Eder ein Stein vom Herzen. Freudentränen und ein Dank an ihre Familie und auch an ihren Freund, Manuel Fettner, waren ihre erste Reaktion. „Es war ein richtig cooler Tag. Es hat zwar irrsinnig viel geschneit, aber ich bin megahappy, dass ich jetzt einmal einen Weltcupsieg habe. Das ist richtig schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Emotionen in mir stecken“, freute sich Eder.