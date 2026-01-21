Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionaler Eder-Sieg

„Meeeeeega!“ ÖSV-Adler Fettner jubelt mit Herzdame

Ski Nordisch
21.01.2026 12:28
Lisa Eder und Manuel Fettner gelten als Traumpaar im Skisprung-Zirkus.
Lisa Eder und Manuel Fettner gelten als Traumpaar im Skisprung-Zirkus.(Bild: Krone KREATIV/GEPA, instagram.com/lisaeder__)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Lisa Eder hat beim Skisprung-Weltcup in Zao am Mittwoch ihren überfälligen ersten Weltcupsieg gefeiert. Auch ihr Freund Manuel Fettner feierte in den sozialen Medien mit. „Meeeeeega“, schrieb er zu einem Bild, das die jubelnde ÖSV-Dame zeigt.

0 Kommentare

Nach insgesamt sechs zweiten und sieben dritten Plätzen im Weltcup fiel Lisa Eder ein Stein vom Herzen. Freudentränen und ein Dank an ihre Familie und auch an ihren Freund, Manuel Fettner, waren ihre erste Reaktion. „Es war ein richtig cooler Tag. Es hat zwar irrsinnig viel geschneit, aber ich bin megahappy, dass ich jetzt einmal einen Weltcupsieg habe. Das ist richtig schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Emotionen in mir stecken“, freute sich Eder.

Besonderer Schauplatz
Sie triumphierte just an jenem Schauplatz, an dem sie sich fast exakt vor acht Jahren erstmals für einen Weltcupbewerb qualifiziert hatte.

Daran änderte im zweiten Durchgang auch ein Großangriff von Nika Prevc nichts mehr, der sie in diesem Jahr allein vier Mal als Zweite teils sehr knapp unterlegen war. Ein 101-m-Satz der Slowenin reichte nicht mehr, um die führende Eder abzufangen.

Lesen Sie auch:
Riesengroßer Jubel und Freudentränen bei Lisa Eder nach ihrem ersten Sieg
Sie hat es geschafft
Freudentränen! Lisa Eder feiert Premierensieg
21.01.2026

Diethart: „Das ist das Wichtigste, was man erleben kann“
Glücklich war auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart. „Ich bin im Moment ein bisserl emotional, megaschön. Lisa hat endlich einmal zwei wahnsinnig gute Sprünge gezeigt. Das war für sie, der eine step, den sie gebraucht hat, damit sie sieht, sie kann das. Das ist das Wichtigste, was man erleben kann.“

Zitat Icon

Das war für sie, der eine step, den sie gebraucht hat, damit sie sieht, sie kann das. Das ist das Wichtigste, was man erleben kann.

ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart

Gesamtrang drei abgesichert
Für Sapporo stapelt Eder lieber wieder etwas tiefer, obwohl sie da vor einem Jahr auch schon Zweite geworden war. „Ich kenne die Schanze in Sapporo. Ich tue mir auf Großschanzen ein bisserl schwerer. Da muss mehr zusammenpassen, dass ich vorne mitspringen kann, aber ich möchte das Bestmögliche versuchen.“

Hier der Stand im Gesamtweltcup:

Im Gesamtweltcup sicherte sich Platz drei nun ab und überbot auch die 1000-Punkte-Grenze. Auf Gesamtleaderin Prevc fehlen allerdings 539 Zähler.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Außenpolitik
Paukenschlag auf Grönland: Deutsche reisen ab
143.791 mal gelesen
Burgenland
Totes Baby: Kamera filmt Horror-Tat an Grenze
123.638 mal gelesen
Der Grenzübergang in Nickelsdorf
Oberösterreich
Abgestürzte wurde von Rettung ins Bordell gebracht
112.967 mal gelesen
Die Helfer hatten anfangs Probleme, zu der gestürzten Frau zu kommen, da sie mitten in einem ...
Mehr Ski Nordisch
Emotionaler Eder-Sieg
„Meeeeeega!“ ÖSV-Adler Fettner jubelt mit Herzdame
Kurz vor Olympia
Nach Debakel: ÖSV-Hoffnung Vermeulen ändert Plan
Sie hat es geschafft
Freudentränen! Lisa Eder feiert Premierensieg
Müller mit WM-Debüt
Kärntner ÖSV-Ass hakt die Olympischen Spiele ab
Sorgte für Rätselraten
Skisprung-Ass landete „bewusstlos in Herzklinik“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf