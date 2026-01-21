„Meeeeeega!“ ÖSV-Adler Fettner jubelt mit Herzdame

Lisa Eder hat beim Skisprung-Weltcup in Zao am Mittwoch ihren überfälligen ersten Weltcupsieg gefeiert. Auch ihr Freund Manuel Fettner feierte in den sozialen Medien mit. „Meeeeeega“, schrieb er zu einem Bild, das die jubelnde ÖSV-Dame zeigt.
Nach insgesamt sechs zweiten und sieben dritten Plätzen im Weltcup fiel Lisa Eder ein Stein vom Herzen. Freudentränen und ein Dank an ihre Familie und auch an ihren Freund, Manuel Fettner, waren ihre erste Reaktion. „Es war ein richtig cooler Tag. Es hat zwar irrsinnig viel geschneit, aber ich bin megahappy, dass ich jetzt einmal einen Weltcupsieg habe. Das ist richtig schön. Ich habe gar nicht gewusst, dass so viele Emotionen in mir stecken“, freute sich Eder.
Besonderer Schauplatz
Sie triumphierte just an jenem Schauplatz, an dem sie sich fast exakt vor acht Jahren erstmals für einen Weltcupbewerb qualifiziert hatte.
Daran änderte im zweiten Durchgang auch ein Großangriff von Nika Prevc nichts mehr, der sie in diesem Jahr allein vier Mal als Zweite teils sehr knapp unterlegen war. Ein 101-m-Satz der Slowenin reichte nicht mehr, um die führende Eder abzufangen.
Diethart: „Das ist das Wichtigste, was man erleben kann“
Glücklich war auch ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart. „Ich bin im Moment ein bisserl emotional, megaschön. Lisa hat endlich einmal zwei wahnsinnig gute Sprünge gezeigt. Das war für sie, der eine step, den sie gebraucht hat, damit sie sieht, sie kann das. Das ist das Wichtigste, was man erleben kann.“
Das war für sie, der eine step, den sie gebraucht hat, damit sie sieht, sie kann das. Das ist das Wichtigste, was man erleben kann.
ÖSV-Frauen-Cheftrainer Thomas Diethart
Gesamtrang drei abgesichert
Für Sapporo stapelt Eder lieber wieder etwas tiefer, obwohl sie da vor einem Jahr auch schon Zweite geworden war. „Ich kenne die Schanze in Sapporo. Ich tue mir auf Großschanzen ein bisserl schwerer. Da muss mehr zusammenpassen, dass ich vorne mitspringen kann, aber ich möchte das Bestmögliche versuchen.“
Hier der Stand im Gesamtweltcup:
Im Gesamtweltcup sicherte sich Platz drei nun ab und überbot auch die 1000-Punkte-Grenze. Auf Gesamtleaderin Prevc fehlen allerdings 539 Zähler.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.