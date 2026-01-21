Vorteilswelt
Murder mystery in Linz

Delivery on the night of the murder: Who was the second pizza for?

Nachrichten
21.01.2026 06:00
The man was killed in his apartment.
The man was killed in his apartment.(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

A 49-year-old man was tied up and brutally beaten to death in his own apartment on Saturday night. Could it be that the Linz real estate agent had invited the perpetrator over for dinner? Because on Saturday evening, he had ordered two pizzas from a restaurant.

It is freezing cold on Tuesday morning in Harrachstraße in Linz, with only a few rays of sunshine breaking through the shadows cast by the rows of houses, but they bring no warmth. Passersby hurry past the house where the body of a 49-year-old real estate agent was found early Monday afternoon, wrapped up warmly. As reported, the victim's older brother made the terrible discovery at around 1 p.m.

