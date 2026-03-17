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Treffen mit Ski-Ikone?

Diesen Traum möchte sich Antonelli noch erfüllen

Formel 1
17.03.2026 13:50
Andrea Kimi Antonelli hat in China zuletzt seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert.
Andrea Kimi Antonelli hat in China zuletzt seinen ersten Sieg in der Formel 1 gefeiert.(Bild: AFP/JADE GAO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach seinem Premierensieg in der Formel 1 hat Andrea Kimi Antonelli verraten, welchen Wunsch er sich noch gerne erfüllen würde. Dabei geht es um ein Treffen mit einer italienischen Sport-Legende, allerdings fernab des Motorsports ... 

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Am Sonntag feierte Antonelli in China seinen ersten Sieg in der Formel 1. Nur Max Verstappen war bei seinem Premierensieg jünger als der 19-Jährige. Italien träumt deshalb nun von einem neuen Motorsport-Helden. Und Antonelli selbst? Der träumt vom Treffen mit einer italienischen Ski-Legende. 

Alberto Tomba
Alberto Tomba(Bild: AFP)

Denn, wie das „Wunderkind“ der Formel 1 nun verraten hat, möchte er eines Tages Alberto Tomba treffen. „Er ist eine echte Legende. Meine Eltern haben mir oft von ihm erzählt. Es wäre schön, Tomba kennenzulernen“, verrät der Italiener gegenüber dem „Corriere dello Sport“. 

Besonderer Moment mit dem Papa
Vielleicht geht der Wunsch ja schon bald in Erfüllung. So wie am vergangenen Sonntag jener, den Antonelli seit Kindheitstagen gehegt hat. Mit seinem Sieg in Shanghai erlöste er ganz nebenbei auch noch sein ganzes Land, das seit 20 Jahren auf einen italienischen Sieg in der Königsklasse warten musste. 

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Ein Moment, den er vor allem mit seinem Vater Marco geteilt hat: „Manchmal sehe ich Bilder von uns beiden auf der Strecke, ich war noch ein Kind. Er hat mir die Leidenschaft für den Motorsport vermittelt. Ihn in China unter dem Podium zu sehen, war etwas ganz Besonderes“, freut sich der 19-Jährige abschließend. 

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