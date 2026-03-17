Diesen Traum möchte sich Antonelli noch erfüllen

Ein Moment, den er vor allem mit seinem Vater Marco geteilt hat: „Manchmal sehe ich Bilder von uns beiden auf der Strecke, ich war noch ein Kind. Er hat mir die Leidenschaft für den Motorsport vermittelt. Ihn in China unter dem Podium zu sehen, war etwas ganz Besonderes“, freut sich der 19-Jährige abschließend.