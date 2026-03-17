Diesen Traum möchte sich Antonelli noch erfüllen

Nach seinem Premierensieg in der Formel 1 hat Andrea Kimi Antonelli verraten, welchen Wunsch er sich noch gerne erfüllen würde. Dabei geht es um ein Treffen mit einer italienischen Sport-Legende, allerdings fernab des Motorsports ...
Am Sonntag feierte Antonelli in China seinen ersten Sieg in der Formel 1. Nur Max Verstappen war bei seinem Premierensieg jünger als der 19-Jährige. Italien träumt deshalb nun von einem neuen Motorsport-Helden. Und Antonelli selbst? Der träumt vom Treffen mit einer italienischen Ski-Legende.
Denn, wie das „Wunderkind“ der Formel 1 nun verraten hat, möchte er eines Tages Alberto Tomba treffen. „Er ist eine echte Legende. Meine Eltern haben mir oft von ihm erzählt. Es wäre schön, Tomba kennenzulernen“, verrät der Italiener gegenüber dem „Corriere dello Sport“.
Besonderer Moment mit dem Papa
Vielleicht geht der Wunsch ja schon bald in Erfüllung. So wie am vergangenen Sonntag jener, den Antonelli seit Kindheitstagen gehegt hat. Mit seinem Sieg in Shanghai erlöste er ganz nebenbei auch noch sein ganzes Land, das seit 20 Jahren auf einen italienischen Sieg in der Königsklasse warten musste.
Ein Moment, den er vor allem mit seinem Vater Marco geteilt hat: „Manchmal sehe ich Bilder von uns beiden auf der Strecke, ich war noch ein Kind. Er hat mir die Leidenschaft für den Motorsport vermittelt. Ihn in China unter dem Podium zu sehen, war etwas ganz Besonderes“, freut sich der 19-Jährige abschließend.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.