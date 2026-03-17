Schock in Wiener U-Bahn: Mann stürzt auf Gleise!

Dramatische Szenen Dienstagvormittag in der U-Bahnstation Längenfeldgasse in Wien-Meidling: Ein 51-jähriger Mann stürzt plötzlich in den Gleisbereich der U4 – genau in dem Moment, als eine Garnitur einfährt!
Nur durch unglaubliches Glück kann sich der Mann in letzter Sekunde in eine Fluchtnische retten. Die heranrasende U-Bahn verfehlte ihn knapp – eine Katastrophe wurde verhindert.
Lenker reagierte blitzschnell
Ein aufmerksamer Fahrgast reagiert geistesgegenwärtig und drückt sofort den Zugnotstopp. Auch der U-Bahn-Lenker handelt blitzschnell und leitet eine Notbremsung ein. Der Mann blieb unverletzt und wurde nicht vom Zug erfasst.
Die Berufsfeuerwehr barg den 51-Jährigen aus dem Gefahrenbereich, die Rettung brachte ihn vorsorglich ins Krankenhaus. Erste Hinweise deuten darauf hin: Unachtsamkeit dürfte der Auslöser für den folgenschweren Sturz gewesen sein.
„Im Notfall zählt jede Sekunde“
Die Wiener Linien schlagen Alarm und appellieren eindringlich an alle Fahrgäste: „Laufen Sie zum grünen SOS-Würfel und ziehen Sie den Zugnotstopp. Damit ist sichergestellt, dass kein Zug mehr in die Station einfahren kann. Drücken Sie die Notruftaste und informieren Sie die Leitstelle. Diese schickt umgehend Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens“. Denn im Notfall zähle jede Sekunde.
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