Schock in Wiener U-Bahn: Mann stürzt auf Gleise!

„Im Notfall zählt jede Sekunde“

Die Wiener Linien schlagen Alarm und appellieren eindringlich an alle Fahrgäste: „Laufen Sie zum grünen SOS-Würfel und ziehen Sie den Zugnotstopp. Damit ist sichergestellt, dass kein Zug mehr in die Station einfahren kann. Drücken Sie die Notruftaste und informieren Sie die Leitstelle. Diese schickt umgehend Einsatzkräfte zum Ort des Geschehens“. Denn im Notfall zähle jede Sekunde.