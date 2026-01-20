Früh übt es sich für den Bergrettungs-Ernstfall

Neugierig schwingen Skifahrer ab, schauen kurz, ob eh nichts passiert ist. Die leuchtend orangen Anoraks der Bergrettung und die dazugehörigen Lawinenhunde wecken die Aufmerksamkeit von so manchem Wintersportler, knapp unterhalb der Schwarzwandbahn-Bergstation in Zauchensee. Rasch gibt es aber Entwarnung. Hier, auf knapp 2100 Metern Seehöhe, trainieren Bergrettung und Lawinenhunde neben der Piste nur für den Einsatzfall .