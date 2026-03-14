Pustertal mutiert für Bulls zu einem weißen Wal

„Wir waren immer einen Schritt hinterher, hätten aber auch genug Chancen gehabt“, resümierte ein sichtlich enttäuschter Manny Viveiros. Dessen Cracks mit Wut im Bauch – bei manchen war sie auch zu groß, Huber verabschiedete sich nach einem Bandencheck bereits im ersten Drittel – in die Partie starteten. Der 0:2-Serienrückstand lag den Salzburgern im Magen. Und wie auch schon im ersten Heimspiel traf der Serienmeister zur Führung. Bourke verwertete einen schlauen Pass von Michi Raffl zum 1:0. Aber wie in den zwei Partien zuvor verfielen die Bulls danach in den selben Trott.