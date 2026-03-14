Presley spricht über herausfordernde Zeiten

Selbst mit 80 ist Priscilla Presley nicht müde: Unermüdlich hält sie das Erbe von Elvis am Leben. Derzeit tourt sie mit „An Evening with Priscilla Presley“ durch mehrere österreichische Städte. Am Mittwoch macht sie Halt in Hallein.
Bei einem Abend im Stadttheater Hallein bietet Priscillla exklusive Einblicke in ihr privates Leben an der Seite von Elvis Presley. Sie zeigt persönliche Filmausschnitte – darunter seltene Hochzeitsaufnahmen und private Videoaufnahmen aus Graceland in Memphis, Tennessee.
Wo viel Licht, da aber auch viel Schatten. Und so hat die 80-Jährige auch keine Scheu davor, über die Herausforderungen an der Seite des berühmtesten Rock’n’Roll-Stars der Welt zu sprechen.
Auch über ihre Tochter Lisa-Marie und deren Verlust spricht Presley offen.
Karten für den Mittwochabend in Hallein sind noch verfügbar und können unter anderem über die Homepage der Stadt Hallein erworben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.