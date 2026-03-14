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Presley spricht über herausfordernde Zeiten

Salzburg
14.03.2026 14:30
Priscilla Presley
Priscilla Presley(Bild: APA/AFP/Michael Tran)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Selbst mit 80 ist Priscilla Presley nicht müde: Unermüdlich hält sie das Erbe von Elvis am Leben. Derzeit tourt sie mit „An Evening with Priscilla Presley“ durch mehrere österreichische Städte. Am Mittwoch macht sie Halt in Hallein.

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Bei einem Abend im Stadttheater Hallein bietet Priscillla exklusive Einblicke in ihr privates Leben an der Seite von Elvis Presley. Sie zeigt persönliche Filmausschnitte – darunter seltene Hochzeitsaufnahmen und private Videoaufnahmen aus Graceland in Memphis, Tennessee.

Wo viel Licht, da aber auch viel Schatten. Und so hat die 80-Jährige auch keine Scheu davor, über die Herausforderungen an der Seite des berühmtesten Rock’n’Roll-Stars der Welt zu sprechen.

Lesen Sie auch:
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Auch über ihre Tochter Lisa-Marie und deren Verlust spricht Presley offen. 

Karten für den Mittwochabend in Hallein sind noch verfügbar und können unter anderem über die Homepage der Stadt Hallein erworben werden.

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