Trumps Nichte: „Das ist sogar für ihn zu dumm“

Seine Nichte Mary L. Trump gehört zu Donald Trumps größten Kritikerinnen. Jetzt erntete der US-Präsident wieder scharfe Kritik von der Autorin. Der Grund ist ein Brief, den Trump in seinem Kampf um Grönland an Norwegens Premierminister geschickt hat.
Mary L. Trump ist Psychologin und Schriftstellerin. Im Laufe ihrer Karriere veröffentlichte sie mehrere Bücher über ihren Onkel. Das letzte ihrer Werke zu dem Thema heißt „Amerikas Albtraum – Warum Donald Trump nicht zu stoppen ist“.
„Das ist selbst für ihn zu dumm“
In einem neuen Post auf X äußerte sie sich ihm gegenüber harsch zu dem Brief, den Trump an Norwegens Premierminister Jonas Gahr Støre geschickt hat. „Als ich diesen Brief sah, dachte ich mir echt, ‚Das ist selbst für ihn zu dumm.‘ Ich hätte es besser wissen müssen.“
Trump meint, er hätte den Nobelpreis verdient
In dem Brief machte Donald Trump klar, dass er sich im Hinblick auf Grönland „nicht mehr zu Frieden verpflichtet“ fühle. Als Grund dafür sagte er, dass er den Nobelpreis nicht bekommen habe, obwohl er „mehr als acht Kriege gestoppt“ habe. Der US-Präsident fügte noch hinzu: „Die Welt ist nicht sicher, bis wir nicht die vollständige Kontrolle über Grönland haben.“
„Ich dachte, ich träume!“
Auf X stimmten Mary L. Trump viele Menschen zu. „Ziemlich traurig, aber nicht schockierend“, kommentierte ein User. Eine andere Person schrieb: „Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich dachte, ich träume, als ich das gelesen habe!“
„USA müssen Grönland haben“
Der US-Präsident hat in den vergangenen Wochen immer wieder erklärt, die Vereinigten Staaten „müssten Grönland haben“. Dabei schreckt er auch vor der Verwendung militärischer Mittel nicht zurück, sollte Dänemark einer Übernahme nicht zustimmen. Auch beim Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos wolle er das Thema besprechen, wie internationale Agenturen berichteten.
