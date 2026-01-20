Trumps Nichte: „Das ist sogar für ihn zu dumm“

Trump meint, er hätte den Nobelpreis verdient

In dem Brief machte Donald Trump klar, dass er sich im Hinblick auf Grönland „nicht mehr zu Frieden verpflichtet“ fühle. Als Grund dafür sagte er, dass er den Nobelpreis nicht bekommen habe, obwohl er „mehr als acht Kriege gestoppt“ habe. Der US-Präsident fügte noch hinzu: „Die Welt ist nicht sicher, bis wir nicht die vollständige Kontrolle über Grönland haben.“