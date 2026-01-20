London: China darf „Super-Botschaft“ bauen

China hatte das vor mehr als 200 Jahren erbaute Royal-Mint-Gebäude laut Sky News bereits im Jahr 2018 für satte 255 Millionen Pfund (mehr als 290 Millionen Euro) gekauft und stets beteuert, alle üblichen diplomatischen Gepflogenheiten einzuhalten. Die Royal Mint ist die Prägeanstalt für Münzen, die dort früher untergebracht war. Die chinesische Regierung will ihre Pläne demnach bereits seit Jahren umsetzen, bisher wurde das Projekt jedoch auf Ebene der Kommunalverwaltung abgelehnt. 2024 erklärte Premierminister Keir Starmer das Projekt schließlich zur Chefsache – nachdem Präsident Xi Jinping Starmer persönlich gebeten hatte, zu intervenieren.