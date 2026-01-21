Wie USA gegen Sankt Pölten…

Europa muss der Trump-Erpressung die Stirn bieten! Die EU ist schwach, aber (noch nicht) ohnmächtig. Europa mit 500 Millionen Einwohnern ist für die 340 Millionen Amerikaner ein wichtiger Markt. Die Wirtschaft der USA braucht Europa. Weiß das der verblendete Mann im Weißen Haus? Es ist zu befürchten, dass er auf eine deutliche Reaktion der EU blindwütig doppelt und dreifach zurückschlägt – und dass es ein anderes Land büßen muss: Die Ukraine ist die Achillesferse der EU.