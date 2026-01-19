Lokführer hatte keine Chance, den Zug zu stoppen

Zur Unglücksursache des am Sonntagabend entgleisten Hochgeschwindigkeitszugs des Herstellers Iryo, der mit einem entgegenkommenden Zug der Eisenbahngestellschaft Renfe auf dem Weg von Málaga nach Madrid zusammenkrachte, gibt es neue Erkenntnisse.

Rätsel um Entgleisung auf sanierter Strecke

Der spanische Verkehrsminister Óscar Puente hatte den Unfall zunächst auf dem geraden Streckenabschnitt in Adamuz (Provinz Córdoba) als „extrem ungewöhnlich“ eingeordnet, da der Zug auf einem „gerade erst für 700 Millionen Euro sanierten Streckenteil“ entgleist war. Auch die Zug-Firma Iryo hatte erklärt, dass der entgleiste Zug „relativ neu“ gewesen sei, im Jahr 2022 gebaut und erst am 15. Jänner, also vier Tage vor dem Unglück, inspiziert worden wäre.