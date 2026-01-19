Drei Tage Staatstrauer nach Zugunglück in Spanien

Ganz Spanien trauert um die mindestens 39 Todesopfer des Unglücks. Juan Manuel „Juanma“ Moreno Bonilla, Präsident der Regionalregierung von Andalusien teilte am Montag mit, dass sich von den 122 Menschen, die aufgrund von Verletzungen behandelt werden mussten, noch 48 teils schwer verletzte Menschen in Krankenhäusern befänden und die Behörden weiterhin an der Identifizierung der Opfer arbeiten würden. Das lag unter anderem daran, dass „der Aufprall so heftig war, dass wir Leichen hunderte Meter vom Aufprallort entfernt gefunden haben“. Zugleich betonte er, dass noch viele Stunden intensiver Arbeit bevorstünden und versprach, Antworten auf die genaue Ursache der Entgleisung zu finden. Außerdem dankte Moreno den öffentlichen Bediensteten und Mitarbeitern der Rettungsdienste für ihre Arbeit „in einem Moment solcher Schmerzen und Tragödien“.