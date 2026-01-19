Zugkatastrophe in Spanien gibt viele Rätsel auf

Hersteller: Zug wurde vier Tage vor Unglück untersucht

Puente erklärte, dass man nun auf die Ermittlungsergebnisse warten müsse. Der Unglückszug war erst etwa vier Jahre alt, also „relativ neu“, wunderte sich Puente. Der Hersteller Iryo berichtete zudem, dass der Zug zuletzt am 15. Januar, also nur vier Tage vor dem Unglück, untersucht worden sei. Das Unternehmen versprach, uneingeschränkt mit den Behörden zu kooperieren und alle notwendigen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, um die Ermittlungen zu unterstützen.