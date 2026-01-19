Lebensmittel: Grüne Vorschläge zur Finanzierung

Gewessler fürchtet „Augenauswischerei“

Offen bleibt beim Billig-Warenkorb nämlich weiterhin die Frage der Gegenfinanzierung. Konkrete Vorschläge dazu kommen jetzt von Grünen-Chefin Leonore Gewessler. Sie sagt: „Wir wollen, dass Butter, Brot und die Stromrechnung wieder leistbar sind. Dafür ist eine Mehrwertsteuer-Senkung sicherlich sinnvoll. Aber ein Jahr lang hieß es von der Regierung, für alles sei kein Geld da. Und jetzt werden plötzlich zwei extrem teure Maßnahmen angekündigt, ohne seriöse Gegenfinanzierung. Das ist entweder planlos oder bewusste Augenauswischerei.“