„Krone“-Kommentar

Ob Stocker und Babler so die Herzen erobern?

Kolumnen
14.01.2026 06:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone": Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Christian Kern und Sebastian Kurz werden entgegen aller Spekulationen oder heimlicher Wünsche wohl nicht so bald oder eher nie mehr Bundeskanzler.

Bei allen Einwänden gegen die zwei Herren muss ihnen zugutegehalten werden, dass sie über eine im politischen Geschäft wichtige Gabe verfügen: Sie lieben es, über sämtliche Kanäle zur Bevölkerung zu reden. Und das weit über ihre zuletzt klein gewordenen Parteikreise hinaus.

Regierungsklausur auf glattem Eis ...
Regierungsklausur auf glattem Eis ...

Diese Eigenschaft hat am Ende zwar weder Kern noch Kurz und auch nicht das Land weitergebracht, aber es gab eine Idee davon, was die beiden mit dem Land machen wollen. Unterhaltsam war es außerdem – das sind die beiden bis heute.

Von Finanzminister Markus Marterbauer abgesehen, ist die Freude, mit Leuten außerhalb vertrauter Kreise zu reden, bei den Spitzen von ÖVP und SPÖ leider nicht sonderlich ausgeprägt. Das sieht man auch wieder einmal an dem Arbeitstreffen der Regierungsspitzen in Mauerbach. Da tröpfelt durchsichtig geplant oder durch kommunikatorische Pannen zwar die eine oder andere erwartbare Botschaft durch. Ein großes schönes Bild entsteht so nicht. Dafür haben die üblichen PR-Berater für heute ein vorformuliertes Phrasenfeuerwerk der Superlative vorgesehen.

Rutschgefahr für die Koalition bei der Klausur in Mauerbach – doch nicht nur dort ...
„Krone“-Kommentar
Abgewählt: Geht Koalition noch ein Lichterl auf?
13.01.2026

Ob es Kanzler Stocker und Vize Babler auf diesem Weg gelingt, die Herzen zu erobern und Hoffnung für die nahe Zukunft zu geben?

Der Koalition wäre ein Erfolg zu wünschen. Man hat nämlich den Eindruck, sie hätte sich jetzt bemüht.

Porträt von Claus Pándi
Claus Pándi
