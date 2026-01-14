Ob Stocker und Babler so die Herzen erobern?

Von Finanzminister Markus Marterbauer abgesehen, ist die Freude, mit Leuten außerhalb vertrauter Kreise zu reden, bei den Spitzen von ÖVP und SPÖ leider nicht sonderlich ausgeprägt. Das sieht man auch wieder einmal an dem Arbeitstreffen der Regierungsspitzen in Mauerbach. Da tröpfelt durchsichtig geplant oder durch kommunikatorische Pannen zwar die eine oder andere erwartbare Botschaft durch. Ein großes schönes Bild entsteht so nicht. Dafür haben die üblichen PR-Berater für heute ein vorformuliertes Phrasenfeuerwerk der Superlative vorgesehen.