Irans oberster Führer legt sich mit Trump an

Die Vereinigten Staaten müssten zur Verantwortung gezogen werden, sagte er. Am Samstag hatte Khamenei erstmals eingeräumt, dass es Tausende Tote während der Proteste gegeben habe. Einige Menschen seien auf „unmenschliche, brutale Weise“ getötet worden. Dafür sind laut ihm aber nicht die Führung oder Justiz des Landes verantwortlich, sondern die „Aufständischen“. Aktivistinnen und Aktivisten sagten, dass fast 4000 Menschen bei den Massenprotesten ums Leben gekommen seien. Weitere 9000 Todesfälle würden derzeit noch untersucht. Die britische Zeitung „Sunday Times“ berichtete gar von 16.500 bis 18.000 Toten. Die Proteste sind verstummt, mutmaßliche „Anführer und terroristische Akteure der Unruhen“ werden weiter festgenommen.