Iran spricht nunmehr von mindestens 5000 Opfern

Ajatollah: „Aufrührern Rückgrat brechen“

Das geistliche Oberhaupt kündigte zudem ein hartes Vorgehen gegen „Aufrührer“ an. „Mit Gottes Gnade muss die iranische Nation den Aufrührern das Rückgrat brechen, so wie sie dem Aufruhr das Rückgrat gebrochen hat“, sagte er in seiner Rede. „Wir haben nicht vor, das Land in einen Krieg zu führen, aber wir werden einheimische Verbrecher nicht verschonen“, fügte Khamenei hinzu. Noch schlimmer als einheimische Verbrecher seien internationale Verbrecher. „Auch sie werden wir nicht verschonen“, warnte der Ayatollah. Trump sprach sich seinerseits für einen Regierungswechsel im Iran aus. „Es ist Zeit, nach einer neuen Führung im Iran zu suchen“, sagte er dem News-Portal „Politico“.