Prinz Harry ist da – hart wird es am Donnerstag

Ein ganzer Tag im Zeugenstand

Prinz Harry selbst wird laut Zeitplan erst am Donnerstag vor Gericht aussagen und er wird dann sogar einen ganzen Tag im Zeugenstand verbringen! Auf die Frage eines Reporters, ob er zuversichtlich sei, antwortete Harry lediglich knapp mit „Good morning“. Als ihm eine Frau Glück wünschte, bedankte er sich und betrat anschließend das Gerichtsgebäude.