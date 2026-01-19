Vorteilswelt
Neun-Wochen-Prozess

Prinz Harry ist da – hart wird es am Donnerstag

Royals
19.01.2026 11:47
Prinz Harry am 19. Jänner bei seiner Ankunft vor dem High Court in London
Prinz Harry am 19. Jänner bei seiner Ankunft vor dem High Court in London(Bild: AFP/TOBY SHEPHEARD)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Pinz Harry ist am Montag am Royal Courts of Justice erschienen, wo ein auf neun Wochen angesetzter Prozess gegen die Verleger der „Daily Mail“ beginnt. Der Herzog von Sussex wirft dem Medienhaus Associated Newspapers vor, über Jahrzehnte hinweg illegal Informationen beschafft zu haben.

0 Kommentare

Der Prozess dreht sich um mutmaßliche unrechtmäßige Recherchemethoden wie Telefon-Hacking, Abhöraktionen und den Einsatz von Privatdetektiven. Zudem seien etwa medizinische Daten „durch Täuschung“ erlangt worden.  Die Vorwürfe betreffen den Zeitraum zwischen 1993 und 2011. Associated Newspapers weist alle Anschuldigungen entschieden zurück.

Ein ganzer Tag im Zeugenstand
Prinz Harry selbst wird laut Zeitplan erst am Donnerstag vor Gericht aussagen und er wird dann sogar einen ganzen Tag im Zeugenstand verbringen! Auf die Frage eines Reporters, ob er zuversichtlich sei, antwortete Harry lediglich knapp mit „Good morning“. Als ihm eine Frau Glück wünschte, bedankte er sich und betrat anschließend das Gerichtsgebäude.

Der Prinz sowie weitere prominente Personen werfen dem Verlag vor, mit unlauteren Mitteln in ...
Der Prinz sowie weitere prominente Personen werfen dem Verlag vor, mit unlauteren Mitteln in ihre Privatsphäre eingedrungen zu sein.(Bild: AFP/BROOK MITCHELL)

Neben Prinz Harry klagen weitere prominente Persönlichkeiten, darunter Sir Elton John, dessen Ehemann David Furnish, Schauspielerin Liz Hurley, Sadie Frost, Baroness Doreen Lawrence – die Mutter des ermordeten Stephen Lawrence – sowie der frühere liberaldemokratische Politiker Sir Simon Hughes. Liz Hurley erschien gemeinsam mit ihrem Sohn Damian Hurley vor Gericht, auch Sadie Frost wurde bereits im Gebäude gesehen.

Sadie Frost trifft vor dem Londoner Gericht ein.
Sadie Frost trifft vor dem Londoner Gericht ein.(Bild: EPA/NEIL HALL)

Sehr persönlicher Kreuzzug
Für Harry, der sich vor gut fünf Jahren vom engeren Kreis der Königsfamilie lossagte und mit seiner Frau Herzogin Meghan (44) in den USA lebt, ist es bereits die dritte Klage dieser Art.

Die Gründe für seinen Kreuzzug gegen die Boulevardpresse sind sehr persönlich. Er hat mehrfach deutlich gemacht, dass er den Unfalltod seiner Mutter Prinzessin Diana 1997 in Paris den Paparazzi anlastet, die ihr und ihren Begleitern damals auf den Fersen waren. Mehrmals deutete er an, dass er befürchtet, Meghan könne ein ähnliches Schicksal ereilen.

Der Ausgang des Verfahrens gilt als wegweisend für den Umgang der britischen Boulevardpresse mit Prominenten – und könnte weitreichende Folgen für den Mediensektor haben.

Lesen Sie auch:
Ommanney und Harry hatten eine wilde Affäre, als er gerade einmal 21 Jahre alt war und sie 34.
Er war 21 – sie 34!
Ex-Affäre von Prinz Harry in Spanien festgenommen
12.01.2026
„Bin keine Bank!“
Wie Prinz Harry König Charles zur Weißglut trieb
07.01.2026

Ein Treffen mit seiner Familie ist unwahrscheinlich: König Charles, der die Klage seines Sohnes nicht unterstützt, befindet sich im schottischen Balmoral. Prinz William, und dessen Ehefrau Kate sind ebenfalls Hunderte von Kilometern weit weg bei einem Besuch in Stirling und Falkirk in Schottland.

