Wie Prinz Harry König Charles zur Weißglut trieb

Charles genervt von Harrys Geldforderungen

Laut Jobson äußerte Charles diesen Satz im Freundeskreis, nachdem er mehrfach von seinem Sohn angerufen worden war. Der damalige Prinz von Wales sei zunehmend erschöpft und genervt gewesen, vor allem weil Harry offenbar davon ausging, auch nach dem Rückzug aus dem Königshaus Anspruch auf Millionen zu haben.