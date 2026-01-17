Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Kickl: Der ewige Kämpfer ums Kanzleramt

Kolumnen
17.01.2026 20:00
Seit dem Neujahrstreffen kennt man auch Herbert Kickls Lieblingssong ...
Seit dem Neujahrstreffen kennt man auch Herbert Kickls Lieblingssong ...
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
Sanfter, zurückhaltender Umgang mit der ÖVP – das ist man von Herbert Kickl nicht wirklich gewohnt. Doch nicht nur das fällt beim FPÖ-Neujahrstreffen auf, wo er plötzlich neue, milde Töne anschlägt. „Die Zeit“ meint gar: „Plötzlich redet Kickl so vorsichtig.“

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Interessante Beobachtungen vom Neujahrstreffen. Allerdings nicht von jenem gestern in Klagenfurt, sondern vor einem Jahr in Vösendorf bei Wien. Damals war Kickl „Fast-Kanzler“, unmittelbar nach seiner schaumgebremsten Rede begannen die Verhandlungen mit der ÖVP, die, so die damalige Erwartung, den blauen Wahlsieger alsbaldigst in das Kanzleramt befördern würden.

Es geht weiter ...
Auch Kickl selbst ließ am 18. Jänner 2025 keine Zweifel daran, dass er rasch das Land führen würde, und begann vorsichtshalber, seine Fans auf schwierige Zeiten einzustimmen. „Die guten Jahre werden kommen“, versprach er ihnen, um deutlich einzuschränken: „Aber sie können nicht sofort starten.“ In den nächsten Jahren werde man ein Tal durchschreiten, kündigte der designierte Kanzler an. Da blieb der Applaus in Vösendorf verhalten.

Herbert Kickl gab sich zu Beginn seiner Rede zurückhaltend: die Bühne sei „zu groß für ihn ...
Blaues Neujahrstreffen
„Phönix-Plan“, Hymne: Kickl allein auf der Bühne
17.01.2026

Tosend war er auch am Samstag in Klagenfurt nicht, als Kickl nicht als Regierungschef, sondern als ewiger Kämpfer ums Kanzleramt auftrat. Jetzt kennen wir auch seinen Lieblingssong: „Don’t Stop Believin’“ – „Hör nicht auf zu glauben“. Da heißt es: „It goes on and on and on and on“, also „es geht weiter und weiter und weiter“. Wie passend.

