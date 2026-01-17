EU unterzeichnet Mercosur-Freihandelsabkommen

EU rechnet mit Export-Zuwächsen von 39 Prozent

EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen stellte den Freihandelsvertrag hingegen als gewinnbringend für die beiden Wirtschaftsblöcke dar. „Von dieser Partnerschaft profitieren wir beide – wirtschaftlich, diplomatisch und geopolitisch. Unsere Unternehmen werden Exporte, Wachstum und Arbeitsplätze schaffen“, versicherte sie in ihrer Rede. „Und unsere Botschaft an den Rest der Welt ist klar: Die EU und der Mercosur setzen auf Zusammenarbeit statt auf Wettbewerb und auf Partnerschaft statt auf Polarisierung.“ Durch den Abbau von Handelsbarrieren und Zöllen soll der Austausch von Waren und Dienstleistungen zwischen der EU und dem Mercosur angekurbelt werden. Die EU rechnet durch das Abkommen mit einer Steigerung der jährlichen Exporte in den Mercosur um 39 Prozent. Damit ist die neue Freihandelszone auch ein Zeichen gegen die protektionistische Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump.