EU-Abgeordnete von SPÖ und NEOS sind für Mercosur

Danach wird es dem Handelsausschuss des Europaparlaments zur Prüfung vorgelegt. Das Parlament könnte dann im Mai über das Mercosur-Abkommen abstimmen. Der Vorsitzende, Bernd Lange, schätzt, dass es eine ausreichende Mehrheit gebe. Rein rechtlich könnte der Handelspakt mit den südamerikanischen Ländern aber auch vor der Zustimmung des Europaparlaments angewandt werden, diese Entscheidung liegt bei der Kommission. Inhalt ist vor allem der schrittweise Abbau von Zöllen. Bisher fallen für die Einfuhr von EU-Waren in die Mercosur-Länder sowie von Produkten aus Südamerika in die EU hohe Zölle an. Es geht beispielsweise um den Import von Rindfleisch, Geflügel und Zucker in die EU beziehungsweise den Export von Autos und chemischen Produkten.