Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Baut Bürokratie ab“

EU-Abgeordnete von SPÖ und NEOS sind für Mercosur

Außenpolitik
17.01.2026 09:15
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (im Bild mit Brasiliens Präsident Luiz Inacio ...
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (im Bild mit Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva) wird am heutigen Samstag das Mercosur-Handelsabkommen unterzeichnen.(Bild: EPA/Antonio Lacerda)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Österreichs Europaabgeordnete sind zum Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten gespalten. Während SPÖ und NEOS zustimmen wollen, stellen sich FPÖ und Grüne dagegen. Die ÖVP legte sich zunächst nicht fest. Am heutigen Samstag will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Abkommen in Paraguay unterzeichnen.

0 Kommentare

Danach wird es dem Handelsausschuss des Europaparlaments zur Prüfung vorgelegt. Das Parlament könnte dann im Mai über das Mercosur-Abkommen abstimmen. Der Vorsitzende, Bernd Lange, schätzt, dass es eine ausreichende Mehrheit gebe. Rein rechtlich könnte der Handelspakt mit den südamerikanischen Ländern aber auch vor der Zustimmung des Europaparlaments angewandt werden, diese Entscheidung liegt bei der Kommission. Inhalt ist vor allem der schrittweise Abbau von Zöllen. Bisher fallen für die Einfuhr von EU-Waren in die Mercosur-Länder sowie von Produkten aus Südamerika in die EU hohe Zölle an. Es geht beispielsweise um den Import von Rindfleisch, Geflügel und Zucker in die EU beziehungsweise den Export von Autos und chemischen Produkten.

„Die Welt um uns hat sich radikal verändert und die Vereinigten Staaten haben uns in den letzten Monaten ganz deutlich gezeigt, dass sie kein verlässlicher Partner sind. Die EU muss sich auf die Hinterbeine stellen und unabhängiger werden (…)“, sagte der EU-Abgeordnete Andreas Schieder (SPÖ), der das Abkommen begrüßt. Europa könne sich nur durch diversifizierte Handelsbeziehungen aus der außenpolitischen Defensive befreien.

Zitat Icon

Dadurch stärken wir unseren Standort, sichern Arbeitsplätze und halten unser Wohlstandsversprechen für die Bürgerinnen und Bürger ein.

Die NEOS begrüßen das Mercosur-Abkommen.

NEOS: „Freier und fairer Handel für Millionen“
Auch die NEOS sprechen sich für das Abkommen aus. „Mercosur baut Handelsschranken in Form von Zöllen und Bürokratie ab und ermöglicht freien und fairen Handel zwischen 700 Millionen Menschen. Wir sind davon überzeugt, dass das für uns als kleines, exportorientiertes Land, das für seine Qualitätsprodukte weltweit geschätzt wird, einen großen Wettbewerbsvorteil verschafft (...)“, sagte die zweiköpfige Delegation. Standards im Umwelt-, Klima- und Konsumentenschutz würden gewahrt bleiben.

Lesen Sie auch:
Protest gegen das Mercosur-Abkommen in Spanien
Abstimmung am Mittwoch
EU-Parlament könnte Mercosur-Deal noch stoppen
16.01.2026
Bauern in großer Sorge
Was das Mercosur-Abkommen für Konsumenten heißt
09.01.2026

Anders sehen das die Grünen und die FPÖ. „Dieser toxische Vertrag wird den europäischen Landwirtinnen und Landwirten schaden, das Höfesterben weiter antreiben und gleichzeitig südamerikanische Bäuerinnen, Bauern und indigene Gruppen unter Druck setzen“, sagte der EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne). Er werde als Biobauer dagegen stimmen. Ähnlich argumentiert auch die FPÖ. Die Standards in den Mercosur-Ländern seien nicht mit jenen der EU vergleichbar, teilte die sechsköpfige Delegation mit. Die Freiheitlichen haben aufgrund des Handelsdeals einen Misstrauensantrag gegen die EU-Kommission eingebracht.

„Die Entscheidungsfindung und die Verhandlungen im Europaparlament laufen noch“, teilte die ÖVP lediglich mit. Das Abkommen kann erst dann vollständig in Kraft treten, wenn alle EU‑Mitgliedstaaten und Mercosur-Vertragsparteien die Ratifizierung abgeschlossen haben.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Ursula von der Leyen
ÖsterreichParaguaySüdamerikaEuropaParlamentUSA
SPÖFPÖNEOSEuropäisches Parlament
ZuckerAuto
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nach ungefähr zweieinhalb Tagen ist ein vermisster Achtjähriger aus Deutschland wieder ...
Suche erfolgreich
Noah (8) aus Frankfurt bei Mutter aufgetaucht
Greenpeace-Forderung
„Steuersenkung soll für vegane Produkte gelten“
Mercosur-Deal kommt
EU-Mandatar Bernhuber: „So kann das nie fair sein“
Gruselig oder genial?
Pröll: „2027 fährt das erste selbstfahrende Auto“
US-Vizepräsident JD Vance (Bild) wird doch nicht an der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar ...
Sicherheitskonferenz
US-Vizepräsident Vance reist nicht nach München
Top-3

Gelesen

Steiermark
Fall Johanna: Polizei legt grausame Details offen
223.024 mal gelesen
Als man nach Johanna suchte, fand man ihre Wohnung in Tillmitsch leer vor.
Österreich
Das brachte Manuel M. dazu, Hanni zu vergraben
218.735 mal gelesen
Krone Plus Logo
Über eine Dating-App lernte Johanna (34) den vier Jahre jüngeren Cobra-Beamten Manuel M. kennen.
Steiermark
Polizeigürtel war um Hals von Opfer geschlungen
176.297 mal gelesen
In diesem Waldstück in der Steiermark hatte Manuel M. das Opfer vergraben.
Mehr Außenpolitik
„Baut Bürokratie ab“
EU-Abgeordnete von SPÖ und NEOS sind für Mercosur
Krone Plus Logo
Aufruf zu Selbstkritik
Liebäugelt Peter Kaiser mit Bundespräsidenten-Amt?
Neben Rubio, Witkoff
Britischer Ex-Premier Blair sitzt im Gaza-Gremium
„Krone“-Kommentar
Minusmänner müssten den Parteien zu denken geben
Romantische Premiere
Jetzt dürfen alle Karoline Edtstadlers Liebe sehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf