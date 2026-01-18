Kokain, Kalaschnikows und die „Kotor-Connection“

Deals mit mehr als 100 Kilo Rauschgift um über zehn Millionen Euro: Vier Kriminelle fassten diese Woche im Salzburger Landesgericht jahrelange Haftstrafen aus. Wie Kripo-Ermittler verrieten, hatte die Salzburger Bande Kontakte zu Mafia-Clans im Balkan. Und neben Kokain wurden auch Waffen wie Kalaschnikows verkauft.