„Feuerwehr ist kein Job – es ist eine Berufung“

Hämmerle bei Olympia-Generalprobe im Cross Zweiter
Snowboard
Rund um die Uhr, tagtäglich, das ganze Jahr über, stellen sich die rund 25.600 Männer und Frauen der heimischen Feuerwehren aktiv in den Dienst der Kärntner Bevölkerung. Um zu helfen und Leben zu retten. Zwei Feuerwehrleute erzählen der „Krone“ über ihren Umgang mit belastenden Einsätzen.
„Einen derartigen Einsatz vergisst man nicht so schnell“, erklärt Birgit Steinacher von der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg. Mit zwei Kollegen des Atemschutztrupps kämpfte sich die 22-Jährige am 7. Jänner durch das völlig vermüllte, brennende Haus in Klagenfurt-Annabichl (die „Krone“ berichtete) – bis das Team die verstorbene Bewohnerin inmitten des beißenden Rauchs entdeckte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.