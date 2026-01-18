„Feuerwehr ist kein Job – es ist eine Berufung“

Rund um die Uhr, tagtäglich, das ganze Jahr über, stellen sich die rund 25.600 Männer und Frauen der heimischen Feuerwehren aktiv in den Dienst der Kärntner Bevölkerung. Um zu helfen und Leben zu retten. Zwei Feuerwehrleute erzählen der „Krone“ über ihren Umgang mit belastenden Einsätzen.