100 Tage! Rangnicks WM-Fahrplan so gut wie fix

Die ÖFB-WM-Kicker erhalten nach dem Tunesien-Match zwei Tage frei und steigen dann am 4. Juni in den Flieger nach Los Angeles. Von dort geht es weiter ins knapp zwei Autostunden entfernte Goleta, einem Vorort von Santa Barbara, wo die Mannschaft direkt an der Pazifikküste im noblen Ritz-Carlton Bacara residiert. Trainieren wird das Nationalteam rund zehn Fahrminuten entfernt auf dem Campus der University of California Santa Barbara (UCSB). Das finale Testspiel geht am 8., 9. oder 10. Juni wohl im Großraum Los Angeles über die Bühne. Der Sparringpartner dürfte aus Mittel- oder Südamerika, eventuell auch aus Afrika kommen.