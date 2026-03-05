Noch kein Projekt, aber Land überwies schon Geld

Ulram stößt dies sauer auf: „Das hat es in dieser Form noch nie gegeben.“ Für den Tribünenbau würde noch kein genehmigtes Projekt vorliegen, trotzdem sei das Geld überwiesen worden. Mehrere Bürgermeister aus der Region hätten ihren Unmut bei ihm darüber deponiert. „Während andere Gemeinden wegen finanzieller Engpässe die Gebühren erhöhen müssen, wird hier großzügig Geld ausgeschüttet“, ist Ulram verärgert.