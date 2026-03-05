Krimi über 3 Sätze! Potapova gewinnt Auftaktmatch

Tagger gegen Französin

Potapova lag im ersten Satz schon aussichtslos 1:5 zurück, kämpfte sich mit zwei Rebreaks aber zurück, um dann zum 4:6 neuerlich ihren Aufschlag abzugeben. Das warf sie aber nicht aus dem Konzept, der zweite Satz wurde schnell zur leichten Beute. Der Entscheidungsdurchgang war an Spannung nicht zu überbieten, mit dem knapp besseren Ende für die ÖTV-Akteurin. Am Donnerstag (3. Partie nach 20 Uhr) greift auch Lilli Tagger ins Geschehen ein, sie bekommt es mit der Französin Varvara Gracheva zu tun.