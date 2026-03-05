Krimi über 3 Sätze! Potapova gewinnt Auftaktmatch

Anastasia Potapova hat am Mittwoch nach großem Kampf die 2. Runde beim Tennis-WTA1000-Turnier von Indian Wells erreicht. Die 24-jährige Neo-Österreicherin rang die kanadische Qualifikantin Marina Stakusic erst nach 2:25 Stunden mit 4:6,6:1,7:5 nieder und meisterte damit das erste direkte Duell mit der 21-Jährigen erfolgreich.
Als zweite Hürde wartet nicht vor Freitag die als Nummer sieben gesetzte Italienerin Jasmine Paolini, die zum Auftakt ein Freilos hatte.
Tagger gegen Französin
Potapova lag im ersten Satz schon aussichtslos 1:5 zurück, kämpfte sich mit zwei Rebreaks aber zurück, um dann zum 4:6 neuerlich ihren Aufschlag abzugeben. Das warf sie aber nicht aus dem Konzept, der zweite Satz wurde schnell zur leichten Beute. Der Entscheidungsdurchgang war an Spannung nicht zu überbieten, mit dem knapp besseren Ende für die ÖTV-Akteurin. Am Donnerstag (3. Partie nach 20 Uhr) greift auch Lilli Tagger ins Geschehen ein, sie bekommt es mit der Französin Varvara Gracheva zu tun.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.