Zum Auftakt ist ein „unnatürlicher“ Stil gefragt

„Das Rennen im vergangenen Jahr ist nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe“, sagte Piastri. Zusätzlichen Druck mache er sich deswegen aber nicht. „Wir haben genug Herausforderungen vor uns, dass wir uns darüber keine Sorgen machen sollten.“ Die größte davon ist das neue technische Reglement, das fast 50 Prozent Batterieanteil vorsieht – und auf Strecken mit wenig Auflademöglichkeiten wie in Melbourne für eine „unnatürliche“ Art des Rennfahrens sorgen könnte, wie es Piastri formulierte.