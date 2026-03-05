Naturschauspiel über der Basilika Sonntagberg

Natur war wohlgesonnen

Mit dabei waren auch Fritz Bachner und Martin Wieser, die anerkannten Spitzenfotografen aus der Region. „Ihre Kameras mit gewaltigen Brennweiten wirkten wie Teleskope, die auf die ferne Silhouette der Basilika Sonntagberg gerichtet waren“, schildert ein Zeuge. Und die Natur hatte ein Einsehen: Wie durch ein Wunder riss die Wolkendecke exakt in dem Moment auf, als sich der Mond der Kuppel des Gotteshauses näherte. Das Ergebnis: Beeindruckende Bilder!