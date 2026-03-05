Naturschauspiel über der Basilika Sonntagberg

Den beiden Spitzenfotografen des Mostviertels, Fritz Bachner und Martin Wieser, gelangen in der Nacht auf Dienstag eindrucksvolle Bilder des aufgehenden Vollmondes. Dabei waren die Vorzeichen gar nicht günstig.
Der Wetterbericht war nicht sehr verheißungsvoll gewesen – Wolken und Regen waren prognostiziert. Dennoch hatten sich in der Nacht auf Dienstag Mitglieder des Kulturkreises Freisingerberg auf einem Plätzchen in St. Georgen in der Klaus bei Waidhofen an der Ybbs versammelt, um auf ein Naturschauspiel zu hoffen.
Natur war wohlgesonnen
Mit dabei waren auch Fritz Bachner und Martin Wieser, die anerkannten Spitzenfotografen aus der Region. „Ihre Kameras mit gewaltigen Brennweiten wirkten wie Teleskope, die auf die ferne Silhouette der Basilika Sonntagberg gerichtet waren“, schildert ein Zeuge. Und die Natur hatte ein Einsehen: Wie durch ein Wunder riss die Wolkendecke exakt in dem Moment auf, als sich der Mond der Kuppel des Gotteshauses näherte. Das Ergebnis: Beeindruckende Bilder!
