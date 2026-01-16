Ukrainer trauen laufenden Verhandlungen nicht

Ukrainische Delegation reist in die USA

Eine ukrainische Delegation wird laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den kommenden Tagen wieder zu Gesprächen in die USA reisen. Sein Team erhoffe sich Klarheit über die russische Haltung zu den diplomatischen Bemühungen der USA. Die Ukraine habe nun ihren Teil der Arbeit an den Dokumenten abgeschlossen, in denen es um die Freigabe von russischen Geldern für den Wiederaufbau des Landes und US-Sicherheitsgarantien geht. Ukrainische Beamtinnen und Beamte gehen davon aus, dass der Wiederaufbau 800 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 690 Milliarden Euro) kosten werde.