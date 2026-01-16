Ukrainer trauen laufenden Verhandlungen nicht

Fast sieben von zehn befragten Ukrainerinnen und Ukrainern gehen nicht davon aus, dass die Gespräche mit den USA einen dauerhaften Frieden bringen werden. Russland würde im Falle eines Waffenstillstands an den jetzigen Frontlinien wohl erneut angreifen.
Selbst wenn es Sicherheitsgarantien für das Land gäbe, denken 40 Prozent der Befragten, dass die USA keine Unterstützung leisten würden. 39 Prozent gehen wiederum davon aus, dass man auf die Vereinigten Staaten zählen könne, sollte Russland ein weiteres Mal angreifen. Die Umfrage wurde vom Kiewer Internationalen Institut für Soziologie (KIIS) unter 601 Personen auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet durchgeführt.
Ein weiteres zentrales Ergebnis ist, dass die Mehrheit (54 Prozent) einen Rückzug der eigenen Truppen im Gegenzug für Sicherheitsgarantien ablehnt. Ungefähr vier von zehn Befragten (39 Prozent) würden das widerstrebend akzeptieren. Diese Gruppe erwartet sehr umfassende Garantien. „Sollte das Niveau der Garantien also niedriger ausfallen als erwartet, wird die Zustimmung zu einem solchen Vorschlag noch geringer sein“, sagte Anton Hruschezkyj, geschäftsführender Direktor des Soziologieinstituts.
Eine klare Mehrheit (57 Prozent) geht laut der Umfrage davon aus, dass Russland im Falle eines Waffenstillstands an den jetzigen Frontlinien und auch mit Sicherheitsgarantien erneut angreifen würde. Bisher weigert sich die ukrainische Regierung, den russischen Forderungen nachzugeben und Gebiete abzutreten, die sie im Osten des Landes noch kontrolliert. Russland beherrscht inzwischen fast die gesamte Region Luhansk, während Kiew noch ungefähr ein Fünftel von Donezk mit wichtigen Verteidigungslinien hält.
Ukrainische Delegation reist in die USA
Eine ukrainische Delegation wird laut dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in den kommenden Tagen wieder zu Gesprächen in die USA reisen. Sein Team erhoffe sich Klarheit über die russische Haltung zu den diplomatischen Bemühungen der USA. Die Ukraine habe nun ihren Teil der Arbeit an den Dokumenten abgeschlossen, in denen es um die Freigabe von russischen Geldern für den Wiederaufbau des Landes und US-Sicherheitsgarantien geht. Ukrainische Beamtinnen und Beamte gehen davon aus, dass der Wiederaufbau 800 Milliarden Dollar (umgerechnet rund 690 Milliarden Euro) kosten werde.
