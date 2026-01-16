Kiew friert: Der härteste Winter seit Kriegsbeginn

Ältere werden mit Essen versorgt

Zusätzlich gibt es aktuell noch rund um die Uhr 45 Aufwärmzelte des Zivilschutzes in den besonders von Heizungsausfällen und Stromknappheit betroffenen Stadtteilen. „Einzig während Luftalarmen stellen wir unsere Arbeit ein und bitten die Leute, in einen der nahen Schutzräume zu gehen“, sagt der Sprecher des Kiewer Zivilschutzes, Pawlo Petrow, dem Stadtfernsehen. Ältere Menschen, die in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt sind, werden den Angaben nach vom staatlichen Sozialdienst mit warmem Essen versorgt.