Trump verhält sich wie ein verwöhntes kleines Kind

Im Juni wird Donald Trump 80 Jahre alt, trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, der US-Präsident würde sich in Sachen Grönland verhalten wie ein kleines Kind; wie ein verwöhntes kleines Kind, das gewohnt ist, immer alles zu bekommen, was es sich in den Kopf gesetzt hat. Der kurioseste Satz in diesem Zusammenhang war wohl, als Trump gemeint hat, die NATO möge doch bitte die Übernahme Grönlands durch die USA vorbereiten.