Trump verhält sich wie ein verwöhntes kleines Kind

Im Juni wird Donald Trump 80 Jahre alt, trotzdem hat man irgendwie den Eindruck, der US-Präsident würde sich in Sachen Grönland verhalten wie ein kleines Kind; wie ein verwöhntes kleines Kind, das gewohnt ist, immer alles zu bekommen, was es sich in den Kopf gesetzt hat. Der kurioseste Satz in diesem Zusammenhang war wohl, als Trump gemeint hat, die NATO möge doch bitte die Übernahme Grönlands durch die USA vorbereiten.
Denn außer Trumps USA gibt es unter den mehr als 30 NATO-Staaten wohl keinen, der eine Übernahme Grönlands durch die Amerikaner befürworten würde. Schon gar keine Einnahme der eisigen Insel mit militärischen Mitteln, wie Trump das dezidiert nicht ausschließen will.
Aber die Zeiten, in denen man in Dänemark, zu dem Grönland gehört, über Trumps Grönlandpläne gelacht hat, wie das in dessen erster Amtszeit der Fall war, sind eindeutig vorbei. Kopenhagen musste einsehen, dass es dem US-Präsidenten sehr ernst ist mit seinem Ansinnen.
Trumps Überlegungen, dass Grönland wichtig sei für die militärische Absicherung der Nordflanke der USA, haben durchaus ihre Berechtigung. Doch dafür hätte Amerika mit den vorhandenen Verträgen freie Hand. Auch zur Ausbeutung der Bodenschätze.
Worum geht es Trump also? Ganz einfach, er sagt es ja sogar offen: Er möchte Grönland besitzen. Wie ein kleines Kind. Er möchte „seine“ USA vergrößern und damit in die Geschichte eingehen
