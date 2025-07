Hunde-Kunde: Von Ablehnung zum Vorzeigeprojekt

Fast alle finden den Kurs spätestens danach sinnvoll, meint Persy unter Verweis auf Zuschriften von Teilnehmern: „Am Anfang dachte ich mir schon, pfuh, vier Stunden Vortrag – was kann das schon sein. Mittlerweile muss ich sagen, Hut ab, was ihr da ausgearbeitet habt“, heißt es in einer Zuschrift, und in einer anderen: „Auch für mich, der vor Jahren schon einen Hund hatte, lehrreich. Es hat sich ziemlich viel verändert.“ Von einer „wirklich amüsanten Veranstaltung mit viel Lachen und konstruktiven Fragen“ berichtet eine dritte.